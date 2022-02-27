Аналитик Оленченко объяснил, что решение Зеленского обратиться в суд ООН не уладит конфликта с Россией Фото: REUTERS

Украина решила обратиться в Международный суд ООН в Гааге с иском в отношении России. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил сложившуюся ситуацию.

Эксперт отмечает, что киевское руководство продолжает придерживаться той линии поведения, которая была до 24 февраля. Они продолжают выставлять России разного рода претензии и требования, которые только ссорят стороны.

- Я бы сказал, это линия агрессивно антироссийская, — отметил аналитик в беседе с RT.

Обращение в Гаагу полностью соответствует риторики украинских властей. Будет ли принято данное заявление или нет – вопрос не текущих дней. На это потребуется определенное время, в соответствии с процедурой.

- Это не является шагом к урегулированию ситуации. Сегодня требуются шаги, которые предполагают диалог, а не ультиматумы, - отметил аналитик.

В свою очередь политолог Дмитрий Родионов объяснил, чем может грозить изменение устава Организации Объединенных Наций. Лишение России места в Совбезе ООН или права вето станет фатальным для организации прецедентом. Следующим "отключат" Китай. А это значит, что уже послезавтра "отключённые страны" просто констатируют гибель прежней системы мироустройства и создадут альтернативную, сообщает Life.

Тем временем 27 февраля президент РФ Владимир Путин отдал приказ о приведении войск страны в специальный режим. Перевод войск РФ в режим боевого дежурства носит геополитический характер. Таким мнением с «360» поделился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.