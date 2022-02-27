Экономист Беляев спрогнозировал, как поведет себя доллар в начале марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал, как поведет себя доллар в начале марта 2022 года.

Ситуация на валютном рынке складывается сегодня не самым благоприятным образом, доллар превысил отметку в 85 рублей и, все чаще звучат предположения, что на следующей неделе может быть пробита отметка в 120 рублей.

По мнению экономиста, пока с российской экономикой все в порядке.

- За январь она показала в годовом выражении темп роста промышленного сектора на 8,7%. Это говорит о том, что состояние вовсе не кризисное, бедственного положения нет, - рассказывает экономист RT.

По его мнению, американская экономика сегодня тоже пребывает в стабильном положении. Но курс доллара искусственно завышен геополитическими событиями.

Несмотря на политическую обстановку, «провального» курса рубля по отношению к доллару ожидать не стоит. Но и к прежним показателям пока возврата не будет. По крайней мере до того момента, как не завершится спецоперация.

- Видимо, на значениях 80—82 курс рубля по отношению к доллару будет, а потом будет восстанавливаться до прежних значений, — заключил аналитик.

Ранее эксперт в беседе с Life рассказал, почему отключение банков России от SWIFT является "не тупиком и не концом света".