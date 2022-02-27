FIFA запретила использовать флаг и гимн России на международных матчах по футболу

FIFA запретила использовать флаг и гимн России на международных матчах Фото: REUTERS

Международная федерация футбола (FIFA) запретила использовать флаг и гимн России на международных матчах, наша национальная сборная сможет принимать участие в соревнованиях только в нейтральном статусе. Об этом всемирная футбольная организация объявила в воскресенье, 27 февраля.

В заявлении FIFA говорится, что сборная страны будет выступать в качестве команды Российского футбольного союза и проводить домашние игры на нейтральном поле.

Также указывается, что Федерация «продолжит диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится», а бюро совета FIFA готово «принять любое из этих решений».

При этом организация подчеркнула, что «спорт должен оставаться вектором мира и надежды».

Как ранее писал сайт «КП» – спорт», из-за западных санкций, связанных с ситуацией на Украине и спецоперацией по защите населения Донбасса, Россия уже пропустила ряд футбольных событий. Так, контрольные матчи за выход на чемпионат мира – 2022 пройдут не в России, «Лейпциг» Доменико Тедеско не сыграет со «Спартаком» в Москве.