ЦИК Белоруссии: "За" поправки в конституцию республики проголосовали 65,16% граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ЦИК Белоруссии заявили, что за поправки в конституцию республики на референдуме проголосовали 65,16% граждан.

- За принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь проголосовало 65,16% участников референдума ... против - 10,07%, - сообщил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.

Он также рассказал, что общее число граждан, включенных в списки участников референдума, составило 6 815 667 человек.

Принятое на референдуме решение вступит в законную силу через 10 дней после того, как будет официально опубликовано. ЦИК республики намерен провести итоговое заседание комиссии по референдуму на 3 марта.

В общей сложности в Белоруссии было создано 5 510 участков для голосования. Участки для голосования за границей решили не создавать из-за несущественного количества граждан, находящихся на консульском учете, нехватки сотрудников в дипмиссиях, а также из-за эпидемиологической ситуации.