Телефонные переговоры Байдена с союзниками по ситуации на Украине запланированы на 28 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в понедельник, 28 февраля, проведет телефонные переговоры с союзниками, чтобы обсудить ответ на спецоперацию России по демилитаризации Украины. Об этом сообщает Белый дом.

отмечается, что звонок должен состоится по защищенной связи в 11.15 по вашингтонскому времени (19.15 мск).

- В 11.15 президент Штатов созвонится с союзниками и партнерами, чтобы обсудить последние события касательно атаки России на Украину, - сообщается на сайте Белого дома.

Напомним, 12 февраля прошли телефонные переговоры российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Они завершились в 20:06 по московскому времени. Всего обсуждения длились около часа. Инициатором звонка была американская сторона. главы государства обсудили "наращивание российских войск" вокруг Украины.