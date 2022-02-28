Минфин обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки

Минфин ввел обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% от выручки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В министерстве финансов РФ сообщили, что российских экспортеров обяжут продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

"Сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов – участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что если России запретят проводить операции в долларах, наша страна сравнительно безболезненно обойдется без них, заменив американскую валюту на китайский юань или евро.

При этом эксперты говорят, что процесс дедолларизации запущен уже довольно давно.

- Еще в прошлом году Фонд национального благосостояния России полностью избавился от долларовых активов. То есть мы перестали вкладывать нашу денежную кубышку в американскую экономику, - отметил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.