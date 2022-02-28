У главы Липецкой области Игоря Артамонова появился аккаунт в Telegram

Фото: липецкаяобласть.рф

Руководитель региона подключил собственный канал в мессенджере Telegram. Игорь Артамонов рассказал, что таким образом он подстраховался на случай блокировки его личной страницы в социальной сети Instagram.

«Друзья, в связи с происходящими событиями аккаунты органов власти в Instagram могут подвергнуться блокировке. Чтобы оставаться на связи и иметь возможность оперативно информировать вас о принятых решениях, завёл личный Telegram-канал», – пояснил глава Липецкой области.

Чтобы подписаться на канал Игоря Артамонова нужно перейти по ссылке.

Кстати, Игорь Артамонов уже активно общается с жителями региона через мессенджер. Губернатор сообщил на своей странице в Телеграм, что вызывать врачей на дом жители Липецкой области стали вдвое реже, чем две недели назад. Также снизилась и нагрузка на скорую помощь.

- Тяжёлых случаев коронавируса и госпитализаций не так много, поэтому инфекционный коечный фонд будем сокращать на 350 мест. Сегодня последний день, когда поликлиники не оказывают плановую помощь. В таком режиме они работали две недели. Оснований для продления этого ограничения нет. Завтра все государственные медучреждения региона вернутся к привычному графику работы, - написал Игорь Артамонов в Телеграм.