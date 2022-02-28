Песков заявил об изменении экономической реальности для России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об изменении экономической ситуации для России.

По его словам, сегодня, 28 февраля, президент РФ Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.

- Экономическая реальность существенно изменилась. В Кремль приглашены Мишустин, Белоусов, Силуанов, Набиуллина, Греф, возможно, другие с тем, чтобы поговорить об экономических делах, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее высокопоставленный администрации президента Соединенных Штатов заявил, что без поддержки Банка России, оказавшегося под санкциями Запада, рубль «сорвется в свободное падение». Как отметил чиновник Белого дома, заморозка активов Центробанка России может быть не единственным ограничением против него. По его словам, США вместе с партнерами в течение выходных доработают меры в отношении активов ЦБ. Он не исключил, что после отключения некоторых российских банков от системы SWIFT финансовые институты по всему миру прекратят с ними операции.