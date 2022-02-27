Белый дом предсказал рублю «свободное падение» из-за санкций против Центробанка Фото: Shutterstock

Без поддержки Банка России, оказавшегося под санкциями Запада, рубль «сорвется в свободное падение», заявил высокопоставленный администрации президента Соединенных Штатов.

«Есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», – сказал он во время брифинга.

Как отметил чиновник Белого дома, заморозка активов Центробанка России может быть не единственным ограничением против него. По его словам, США вместе с партнерами в течение выходных доработают меры в отношении активов ЦБ. Он не исключил, что после отключения некоторых российских банков от системы SWIFT финансовые институты по всему миру прекратят с ними операции.

Как писал сайт kp.ru, западные страны договорились отключить от международной платежной системы SWIFT все российские банки, которые попали под международные санкции. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он уточнил, что такое решение приняли США, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Германия, а также Еврокомиссия.