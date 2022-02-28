Гроссмейстер Карякин прокомментировал решение FIDE запретить россиянам выступать под флагом РФ

Гроссмейстер Сергей Корякин Фото: REUTERS

Знаменитый российский шахматист Сергей Карякин прокомментировал решение Международной шахматной федерации (FIDE) запретить проведение шахматных турниров в России, а также выступление российских и белорусских шахматистов под флагами своих стран.

«Против меня вводит санкции шахматная федерация, та, которая должна быть вне политики, причем за позицию, которая совпадает с государственной. Ну уж извините, я что теперь не имею права высказывать свое мнение, я больше скажу, что FIDE меня разочаровало», — цитирует гроссмейстера Пятый канал.

Шахматист добавил, что сам очень переживает из-за всего, что сейчас происходит на Украине, в ДНР и ЛНР, но полностью поддерживать спецоперацию РФ по защите Донбасса.

«У меня сердце болит за всю ситуацию. У меня много друзей, родственников и в Донецке, и на Украине. Я сильно переживаю. Верю, наша армия сможет навести там порядок», - добавил шахматист.

Напомним, ранее FIDE заявила, что шахматисты из РФ и Белоруссии смогут принимать участие в международных турнирах только под флагами национальных шахматных федераций. Использовать национальную символику родной страны им запрещено, пишет Life.ru.