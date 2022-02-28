Канцлер Австрии Нехаммер заявил о желании сократить зависимость от российского газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер Фото: REUTERS

Поставки газа в Австрию сейчас не находятся под угрозой, в среднесрочной перспективе Вена предпримет все возможное для снижения зависимости от импорта газа из РФ, заявил сегодня, 28 февраля, канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Об этом он написал после заседания кризисного кабинета из-за ситуации на Украине.

Напомним, что страны Европы ранее уже попытались отказаться от российского газа, но потерпели неудачу и теперь во всем обвиняют Россию.

Сегодня, 28 февраля 2022 года, на территории Белоруссии стартовали переговоры делегаций России и Украины. Во главе российской делегации - помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского уточняли, что важнейшим вопросом переговоров выступает немедленное прекращение военных действий и вывод военных сил с украинской территории.