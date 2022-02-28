Глава парламента Румынии призвал заблокировать работу всех российских компаний в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Румынии должны заблокировать работу всех российских компаний и предпринимателей на территории страны. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделал спикер румынской Палаты депутатов Марчел Чолаку.

«На румынской территории должна быть полная блокада любых российских компаний и российских бизнесменов», - заявил парламентарий, отметив, что обсудил данную ситуацию с председателем Сената Румынии Флорином Кыцу.

По его словам, политики приняли решение о проведении совместного заседания Сената и Палаты депутатов для того, чтобы принять резолюцию о ситуации на Украине, а также они должны подтвердить, что стране поддерживает санкционные меры в отношении Москвы.

Напомним, в минувшую пятницу, 25 февраля, на фоне специальной военной операции на Украине Европейский союз вслед за Великобританией и США ввел в действие второй пакет санкций в отношении Москвы. Евросоюз также решил приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с понедельника, 28 февраля. Позже ЕС включил в санкционный список президента России Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина.