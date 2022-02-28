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Экономика28 февраля 2022 12:44

Экономист успокоил уже взявших кредит россиян после поднятия ключевой ставки

Эксперт уверен, что банки не будут пересматривать условия по уже оформленным займам
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Экономист успокоил уже взявших кредит россиян

Экономист успокоил уже взявших кредит россиян

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 28 февраля, ЦБ повысил ключевую ставку до 20%. Однако финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев успокоил уже взявших кредит россиян и объяснил, что пересматривать условия уже выданных займов банки не будут.

«Как правило, то, что зафиксировано в договорах, не пересматривается. Если там нет какой-то специальной клаузулы. Она может быть, но, как правило, не пересматривается ни по кредитам, ни по депозитам», — цитирует экономиста телеканал «360».

При этом эксперт добавил, что уже новые договора могут быть заключены совсем не на таких же выгодных условиях. Велика вероятность, что в скором времени банки поднимут ставки по потребительским кредитам.

Напомним, утром Центробанк принял решение повысить ставку в два раза с 9,5% до 20% годовых, передает ОТР.

Добавим, ранее для поддержки рубля ЦБ начал продавать иностранную валюту из своих резервов. Как отмечают специалисты, санкции Запада не приведут к полной блокировке запасов ЦБ, ведь за границей находится только половина резервов, передает RT.