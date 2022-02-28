"Газпром" и Монголия перешли к проектированию газопровода "Союз Восток" в Китай Фото: REUTERS

Российская компания «Газпром» и Монголия перешли к проектированию газопровода «Союз Восток», который предназначен для поставок газа из России в Китай.

Как говорится в заявлении, опубликованном «Газпромом» в понедельник, 28 февраля, во время встречи Алексея Миллера и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана «компания специального назначения «Газопровод Союз Восток» и «Газпром проектирование» подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода».

Ранее российская компания определила трассу магистрального газопровода «Сила Сибири - 2». Как сообщалось, новый маршрут пройдет через Иркутскую область и три района Бурятии. На территории Монголии топливо будет идти через продолжение «Силы Сибири - 2» - трубопроводу «Союз Восток», а потом голубое топливо дойдет до границы с Китаем.