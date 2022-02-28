Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 13:38

Жители Сарапула пожаловались на опасные ямы на дорогах

По словам местных жителей, «асфальт сходит вместе со снегом»
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Удмуртии просят отремонтировать дороги Сарапула

Жители Удмуртии просят отремонтировать дороги Сарапула

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В социальных сетях стали появляться сообщения об опасных ямах и выбоинах на дорогах Сарапула в Удмуртии. Как сообщает Udm-info, на улице Раскольникова с наступлением тепла «асфальт сходит вместе со снегом».

«Осторожно, огромная яма на ул. Раскольникова. Может, пора уже начать заделывать ямы на дорогах, а то асфальт сходит вместе со снегом! Нужно было снег вывозить, а не складировать по всему городу!», – написал пользователь социальной сети.

По словам горожан, огромные ямы украшают буквально всю улицу Раскольникова.

«Такие ямы практически по всей ул. Раскольникова от ПМК до центра. Но почему-то эту улицу опять "подвинули" в ремонте. Хотя ремонт был запланирован еще на 2020 год. По какой причине он не был выполнен, непонятно. Сейчас администрация отвечает, что есть дороги, которые в более плохом состоянии, чем ул. Раскольникова. Но уж куда хуже?», – спрашивает местная жительница.

Напомним, накануне в Удмуртии повторился рекорд 2018 года по количеству выпавших за день осадков. Больше всего снега и ледяного дождя выпало в центральных районах республики. Высота снежного покрова в некоторых местах увеличилась на 6 см.