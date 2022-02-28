Жители Сарапула пожаловались на опасные ямы на дорогах

Жители Удмуртии просят отремонтировать дороги Сарапула Фото: Павел МАРТИНЧИК

В социальных сетях стали появляться сообщения об опасных ямах и выбоинах на дорогах Сарапула в Удмуртии. Как сообщает Udm-info, на улице Раскольникова с наступлением тепла «асфальт сходит вместе со снегом».

«Осторожно, огромная яма на ул. Раскольникова. Может, пора уже начать заделывать ямы на дорогах, а то асфальт сходит вместе со снегом! Нужно было снег вывозить, а не складировать по всему городу!», – написал пользователь социальной сети.

По словам горожан, огромные ямы украшают буквально всю улицу Раскольникова.

«Такие ямы практически по всей ул. Раскольникова от ПМК до центра. Но почему-то эту улицу опять "подвинули" в ремонте. Хотя ремонт был запланирован еще на 2020 год. По какой причине он не был выполнен, непонятно. Сейчас администрация отвечает, что есть дороги, которые в более плохом состоянии, чем ул. Раскольникова. Но уж куда хуже?», – спрашивает местная жительница.

Напомним, накануне в Удмуртии повторился рекорд 2018 года по количеству выпавших за день осадков. Больше всего снега и ледяного дождя выпало в центральных районах республики. Высота снежного покрова в некоторых местах увеличилась на 6 см.