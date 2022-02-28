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Политика28 февраля 2022 13:46

Сенатор Совфеда Джабаров заявил, что затяжной конфликт на Украине не входит ни в чьи интересы

Тяжелая ситуация на Украине не продлится долго, уверен первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Первый замруководителя международного комитета Совфеда России Владимир Джабаров, фото: ИТАР-ТАСС Антон Новодережкин

Первый замруководителя международного комитета Совфеда России Владимир Джабаров, фото: ИТАР-ТАСС Антон Новодережкин

Конфликтная ситуация на Украине не продлится долго, поскольку это не в интересах Москвы, Киева и всего мирового сообщества. Об этом заявил первый замруководителя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Я не думаю, что эта конфликтная ситуация будет продолжаться долго. Это не в наших интересах, не в интересах Украины и всего мирового сообщества", - сказал сенатор в ходе брифинга сегодня, 28 февраля.

Джабаров напомнил, что Россия предлагала различные пути остановить это противостояние, "но страну не слушали, и мы только на сутки опередили наступление военных сил Украины на Донецк и Луганск", - отметил он.

Сенатор также добавил, что "следует стараться закончить операцию в ближайшее время".

Ранее, 21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их руководителями РФ подписала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.