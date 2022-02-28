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Политика28 февраля 2022 14:31

Глава МИД Франции сообщил, что посольство страны продолжит работу в Украине

При этом штат дипмиссии будет сокращен, отметил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан

Фото: REUTERS

Посольство Франции на Украине не закроется, но будет вести деятельность в значительно сокращенном составе, сообщил руководитель французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.

"Наша дипломатическое представительство остается открытым на Украине, но штат сотрудников будет значительно сокращен", - сказал Ле Дриан по результатам заседания совета обороны сегодня, 28 февраля.

Напомним, Россия приступила к военной операции на Украине рано утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту граждан, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Сегодня, 28 февраля 2022 года, на территории Белоруссии состоялись переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.