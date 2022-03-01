"Сбер" с 1 марта 2022 года повышает ставки по ипотеке на жилье до 18,6% Фото: Влад КОМЯКОВ

"Сбер" принял решение повысить с 1 марта 2022 года ставки по ипотеке на 7,3 процентных пункта, до 18,6%. Это коснется готового и строящегося жилья.

- С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%, - сообщили ТАСС в банке.

При этом в организации отметили, что ставки в рамках программ господдержки остаются в рамках текущего уровня. Что касается уже выданных потребительских и ипотечных кредитов, то по ним никаких изменений не будет.

Днем ранее сообщалось, что Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Это девятое подряд повышение ставки с марта прошлого года и самое существенное за все это время.

В середине февраля ключевую ставку повысили до 9,5% годовых. Таким образом, текущее увеличение ставки составило 11,5 процентных пунктов.