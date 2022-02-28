Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 11,5 процентных пункта Фото: Анастасия ОСИПОВА

Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Об этом сообщил сам регулятор. Это девятое подряд повышение ставки с марта прошлого года и самое существенное за все это время.

В середине февраля ключевую ставку повысили до 9,5% годовых. Таким образом, текущее увеличение ставки составило 11,5 процентных пунктов.

В Центробанке отметили, что планируют принимать дальнейшие решения по ключевой ставке на основании оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, а также других значимых факторов.

Напомним, в феврале 2022 года Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт до 9,5%, что стало максимальным показателем с сентября-октября 2017 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что ключевую ставку не могут держать низкой из-за роста цен, а также говорила о скором повышении, подчеркивая, что возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6% произойдет не раньше середины 2023 года.