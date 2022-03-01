Перед началом Масленицы 38% россиян закупились ингредиентами для приготовления блинов

Перед началом праздничной недели 38% покупателей закупались молоком, мукой, яйцами, растительным маслом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масленичная неделя в этом году стартовала с 28 февраля. По традиции в эти дни принято есть блины. Руководитель направления FMCG сети гипермаркетов «Твой дом» Любовь Хрущева рассказала во сколько в 2022 году обойдется ингредиенты для приготовления лакомства.

Перед началом праздничной недели 38% покупателей закупались молоком, мукой, яйцами, растительным маслом.

Чаще всего покупали двухкилограммовые упаковки муки по 65 рублей Подсолнечное масло по 119 рублей за литр. Десяток яиц обходится покупателю в 119 рублей, пакет молока – 73 рубля, килограмм сахара в 55 рублей. Сода стоит 59 рублей за упаковку в 500 гр., соль (1 кг) – 11 рублей, столовый уксус — 32 рубля за 500 мл.

Помимо роста спроса на продукты, увеличился интерес к кухонным принадлежностям. А еще отмечается повышенный спрос на цветочный мед, сообщает газета «Известия».

Кстати, жарить блины лучше на топленом или подсолнечном рафинированном масле, тогда их калорийность снизится. Самой полезной начинкой считается красная рыба, творог, сыр, любой вид фарша, урбеч, пишет RT.

В 2022 году Масленица начинается в понедельник, 28 февраля, и продолжается неделю, до завершения Прощеного воскресенья, которое отмечается 6 марта. После этого начинается Великий пост, завершающийся Пасхой, которая у православных в этом году приходится на воскресенье, 24 апреля, сообщает ФАН.