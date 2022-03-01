В Конгрессе США предложили использовать каперские грамоты для изъятия яхт у россиян

В США предложили использовать каперские грамоты для изъятия яхт у россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Лэнс Гуден предложил использовать каперские грамоты для изъятия яхт у граждан России.

По его мнению, у представителей российских властей есть яхты и самолеты по всему миру.

- Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы захватить их и привлечь Россию к ответственности за вторжение на Украину, — приводит слова политика Fox News.

Каперская грамота использовалась во время парусного флота в качестве документа, разрешающего частным суднам захватывать или атаковать корабли противника. Американские власти не выдавали такие документы с 19 века. В США этот вопрос поднимался в 2001 и 2007 годам, когда теракты охарактеризовали как «воздушные атаки». В 2009 году в Вашингтоне предлагали использовать грамоты для борьбы с сомалийскими пиратами.

Напомним, США намерены издать генеральную лицензию, которая выведет из-под действия антироссийских санкций некоторые транзакции в энергосекторе. Таким образом Вашингтон намеревается смягчить удар, который санкции против России могут нанести по экономике Соединенных Штатов. Подготовкой документа займется Министерство финансов США. О выведении транзакций, связанных с поставками энергоносителей, из-под санкций заявили в понедельник 28 февраля в администрации Белого дома. Уточнялось, что союзники США также работают над уменьшением эффекта от антироссийских санкций на собственные экономики.