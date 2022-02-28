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Политика28 февраля 2022 14:40

США выведет из-под антироссийских санкций транзакции, связанные с поставкой энергоносителей

Вашингтон издаст лицензии, смягчающие эффект антироссийских санкций на экономику США
Мария ПАВЛОВА
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В Вашингтоне примут меры, чтобы смягчить действие антироссийских санкций на экономику США.

В Вашингтоне примут меры, чтобы смягчить действие антироссийских санкций на экономику США.

Фото: REUTERS

США намерены издать генеральную лицензию, которая выведет из-под действия антироссийских санкций некоторые транзакции в энергосекторе. Таким образом Вашингтон намеревается смягчить удар, который санкции против России могут нанести по экономике Соединенных Штатов. Подготовкой документа займется Министерство финансов США.

О выведении транзакций, связанных с поставками энергоносителей, из-под санкций заявили в понедельник 28 февраля в администрации Белого дома.

«Минфин издаст генеральную лицензию на конкретные транзакции в энергосекторе», - цитирует РИА Новости слова высокопоставленного американского чиновника, сказанного в понедельник 28 февраля во время брифинга.

Спикер отметил, что союзники США также работают над уменьшением эффекта от антироссийских санкций на собственные экономики.

Ранее замглавы Еврокомиссии Домбровскис заявил, что антироссийские санкции скажутся на экономике ЕС. Подробности здесь на kp.ru.

28 февраля президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам, на повестке дня противостояние западным санкциям. Подробности.