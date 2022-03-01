Правящую партию Казахстана "Нур Отан" переименуют в "Аманат"

Касым-Жомарт Токаев поддержал переименование партии Фото: REUTERS

Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") проголосовали за переименование политического движения в "Аманат". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал это решение.

"В переводе слово "аманат" означает завет предков, наказ будущим поколениям, - подчеркнул Токаев. - Аманат - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народ".

По мнению казахстанского лидера, это название олицетворяет идеалы независимости, сильной государственности и общенационального единства, а также бескрайние просторы родины.

Как ранее писал сайт kp.ru, старшая дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева объявила о сложении с себя полномочий депутата парламента республики. По ее словам, толчком к решению стали январские события в стране.

По ее словам, она собирается посвятить себя общественной и гуманитарной деятельности, а для того чтобы честно служить своей стране "должности не нужны".