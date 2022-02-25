Дочь экс-президента Казахстана Назарбаева добровольно сдала депутатский мандат

Дарига Назарбаева / Фото: Егор Алеев/ТАСС

Старшая дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева объявила о сложении с себя полномочий депутата парламента республики. По ее словам, толчком к решению стали январские события в стране.

– Всем нам, казахстанцам, всему нашему обществу нужно извлечь горькие уроки «черного января» и сделать все от нас зависящее, чтобы такое больше никогда не повторилось. Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия – цитирует слова Назарбаевой казахстанские СМИ.

По словам теперь уже экс-депутата, она собирается посвятить себя общественной и гуманитарной деятельности, а для того чтобы честно служить своей стране «должности не нужны».

Ранее в СМИ появилась информация, что Назарбаеву исключили из политсовета правящей партии «Нур Отан», а также пригрозили ей лишением места депутата. Причина в том, что дочь экс-президента не появлялась на рабочем месте с начала января.

По словам помощницы Назарбаевой, депутат проходила реабилитацию после перенесенного коронавируса, однако ее однопартийцы в это не очень верят.

Вместе с тем, отсутствие на работе – далеко не единственная претензия к дочери отца нации. По мнению многих, авторитарная система в Казахстане напрямую связана с фамилией Назарбаевых.

Кроме того, в адрес Дариги в разные годы звучало довольно много обвинений. Так, например, ее бывший муж Рахат Алиев, которому после политических разногласий с высокопоставленным тестем пришлось бежать из страны, утверждал, что развод оформлен без его ведома. Впрочем, через некоторое время предъявлять претензии дочери президента стало некому – ее экс-супруг, арестованный в Австрии, был найден в камере мертвым.

В 2020 году стало известно о смерти сына Дариги Назарбаевой Айсултана. 29-летний внук президента умер в Лондоне. В качестве причины смерти молодого человек называлась сердечная недостаточность, однако весной прошлого года было представлено заключение британского коронера, согласно которому Айсултан умер в результате проблем со здоровьем, вызванных кокаиновой зависимостью.

Незадолго до смерти, Айсултану и его матери удалось отстоять в апелляционном суде Великобритании два особняка и квартиры в Лондоне общей стоимостью более 80 миллионов фунтов стерлингов, а также отбиться от ордеров на «богатство неустановленного происхождения».

Кроме того, в 2020 году стало известно, что ранее вымышленный дом Шерлока Холмса находился на земле, принадлежащей Дариге Назарбаевой и ее мужу Рахату Алиеву. Позже участок и строения на нем были проданы компании из ОАЭ.