В России 1 марта 2022 выявлено 97 333 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявлено 97 333 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные во вторник, 1 марта 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа количество госпитализаций составило 12 753 человека.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 786 летальных исхода, а полностью выздоровело 172 813 человека.

Ранее минздрав одобрил проведение I и II фаз клинических исследований новой вакцины, направленной на профилактику COVID-19. Препарат разработан в Центре имени Гамалеи и основан на вирусоподобных частицах с элементами S-белка от трех штаммов - «уханьского», «дельты» и «омикрона». Поможет ли новая вакцина победить мутирующий коронавирус окончательно?

Об этом "Комсомольская правда" спросила у Николая Крючкова, иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании.