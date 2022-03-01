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Общество1 марта 2022 13:50

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования семье героически погибшего Руслана Руднева

Прощание с героем прошло 1 марта в Самаре
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Во вторник, 1 марта, в Самаре состоялось прощание с полковником, летчиком-штурмовиком Русланом Рудневым. Свои соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, принявший участие в прощании с земляком.

— Вместе с Вами скорбит сегодня вся Самарская область, все россияне. Полковник Руслан Руднев навсегда останется в памяти как человек чести и долга, истинный патриот нашей Родины, — сказал Дмитрий Азаров.

Руслан Руднев героически погиб, выполнив боевую задачу в ходе специальной военной операции по защите мира на Донбассе. Он был уроженцем Сызрани, служил в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО Вооруженных сил Российской Федерации, награжден орденом Мужества.

В самарской школе, которую он закончил в 1998 году, готовят музей героя. У Руслана Руднева осталась супруга и трое сыновей. Семье героя будет оказана необходимая помощь и поддержка.