Центробанк предупредил россиян о мошеннических звонках с требованием снять все деньги со счетов Фото: Анастасия Осипова

В Центробанке России сообщили об участившихся мошеннических звонках с требованием снять все деньги со счетов. Злоумышленники убеждают россиян, что деньги граждан станут недоступны после отключения SWIFT.

"Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от СВИФТ на это никак не повлияет", - пояснили в ЦБ.

В пресс-службе регулятора отметили, что все банковские карты на всей территории России работают нормально.

Санкции объявлены против крупнейших госбанков — Сбера и ВТБ. В течение месяца американские банки закроют им корреспондентские счета. После этого им ограничат проведение операций в долларах. Более мягкие санкции объявлены против дюжины других банков и компаний. Им запрещено занимать деньги за рубежом.

Кроме того, введены частные санкции против некоторых чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, а также ограничения на поставки электроники и полупроводников для некоторых отраслей.

Чем грозят нашей экономике объявленные Байденом меры? Об этом «КП» рассказал Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации.