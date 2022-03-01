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Экономика1 марта 2022 19:08

Аналитик спрогнозировал подорожание электроники на 10-15%

Цены вырастут из-за курса валют и возможных перебоев с поставками
Елена АКИМОВА
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Аналитик спрогнозировал подорожание электроники на 10-15%

Аналитик спрогнозировал подорожание электроники на 10-15%

Фото: Анастасия Осипова

Курс доллара в последние дни бьет все рекорды и это неминуемо скажется на ценах импортной электроники. По мнению ведущего аналитика агентства Mobile Research Group Эльдара Муртазина, совсем скоро смартфоны, планшеты и ноутбуки прибавят в цене.

Некоторые сетевые магазины уже стали пересматривать цены на гаджеты.

- В ближайшее время стоимость самых ходовых товаров поднимется на 10—15%. Помимо этого, могут возникнуть проблемы с поставками, - комментирует RT эксперт.

Тем, кто задумывался о покупке электроники, он советует как можно скорее отправляться в магазин.

Обострение геополитической обстановки привело к резкому росту спроса на гаджеты и технику для дома. В торговых сетях спрос на ряд категорий бытовой техники и электроники вырос в три–пять раз. Причина в том, что люди опасаются потерять накопления и спешат вложить деньги в активы, сообщает газета "Известия".

Тем временем крупная российская сеть электроники DNS обещает снизить цены на большой перечень товаров после повышения. Этот шаг вызвал ажиотаж, сообщает life.