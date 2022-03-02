Экономист Кульбака: меры Mastercard против попавших под санкции российских банков - символические

Специалист не увидел серьезных проблем в связи с ограничением работы платежных систем Фото: Shutterstock

Кандидат экономических наук Николай Кульбака оценил последствия решения отключить ряд российских банков от системы Mastercard. По словам эксперта, сейчас оценить все возможные последствия сложно, так как ранее подобные методы не применялись. Но при этом если банк уже опал под санкции, то отключение мало на что повлияет.

- Если мы говорим про банки, которые включены в санкционный список, то эта мера больше символическая, которая показывает отношение Mastercard к происходящему,- комментирует Lenta Николай Кульбака.

Первое время у пользователей будут возникать сложности из-за сбоев в работе международных платежных систем, но всегда есть альтернатива – это наличные средства.

- Если учесть, что гражданам России сейчас практически полностью ликвидируют возможность куда-либо поехать, то потребности расплачиваться картами в других странах у людей попросту не будет, — заключил экономист.

В свою очередь доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что международная платёжная система Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России.

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский советует россиянам не дожидаться проблем, а самостоятельно перейти на карут отечественной системы "Мир". Эксперт объяснил телеканалу «360», почему это нужно сделать как можно оперативнее.