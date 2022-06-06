Россияне рассказали о нелюбимых видах домашней работы

Жители России из всех видов домашней работы больше всего не любят гладить. Такие результаты были получены в результате опроса, проведенного сервисом Superjob. В черный список эту домашнюю обязанность внесли 24% респондентов.

На второе место опрошенные поставили уборку - 19%, третье место досталось готовке - 11%.

Ранее соцопрос среди жителей России показал, что мечты граждан не успевают за ростом цен. Так, по данным Росстата, средняя зарплата в РФ в начале 2022-го года составляла около 55 тыс. рублей. При этом, чтобы чувствовать себя счастливым, россиянину, в среднем, необходимо 190 000. Это выяснили аналитики портала SuperJob, задав 24 тысячам взрослых жителей страны простой вопрос: “Сколько денег вам требуется для счастья в месяц?”. Также выяснилось, что мужчины хотят больше: им в месяц необходимо 216 тысяч рублей, дамам достаточно 166 тысяч.