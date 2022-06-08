Минобороны Турции сообщило о продвижениях в вопросе вывоза зерна из портов Черного моря Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из портов Черного моря есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений.

"Мы преследуем целью как можно быстрее добиться результата по этому вопросу. Поддерживаем диалог с Россией и Украиной, проводим обсуждения с ООН. Есть некоторые продвижения. Вместе с тем, присутствуют и технические моменты, остающиеся предметом обсуждений. В частности: как будет работает коридор? Как и кто будет очищать (порты - прим. ред.) от мин. Какие суда будут сопровождать сухогрузы", - цитирует министра информагентство Anadolu.

Ранее министр обороны Турции рассказал о переговорах с Москвой и Киевом по вывозу зерна из Украины. Стороны обсуждают, кто будет разминировать украинские порты и создавать безопасный коридор для судов.