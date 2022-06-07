Министр обороны Турции рассказал о переговорах с Москвой и Киевом по вывозу зерна из Украины

Переговоры по вывозу зерна из Украины и разминированию портов для этой цели продолжаются Фото: REUTERS

Россия, Украина, Турция и Организация объединенных наций (ООН) ведут переговоры по вопросу вывоза зерна из Украины, заявил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, стороны обсуждают, кто будет разминировать украинские порты, создавать безопасный коридор для судов и сопровождать их.

"В этом процессе достигнут большой прогресс, сейчас продолжаются работы, чтобы определить, кто будет заниматься разминированием, кто будет вывозить, кто будет создавать коридор, кто будет сопровождать, - уточнил Акар. - На данном этапе мы выполняем координационную роль".

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к оказанию содействия выходу украинских судов с зерном из черноморских портов, но для этого необходимо, чтобы Украина их разминировала.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия никаких препятствий для судоходства не чинит. Дмитрий Песков также обратил внимание, что порты минировала именно украинская сторона.

Напомним, министерство обороны РФ 24 мая заявило, что российские саперы завершили разминирование Мариупольского порта. Уточняется, что во время проведения разминирования было обследовано 134 сооружения, а также "обнаружено и обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками".