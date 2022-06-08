В Турции усмотрели в Швеции и Финляндии угрозу для НАТО Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция не может положительно относиться к заявкам на вступление в НАТО, поданным государствами, не желающими занимать четкую позицию в борьбе с террористическими организациями, принятие таких стран в альянс угрожает его безопасности, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Турция не может воспринять положительно заявки на вступление в НАТО, поданные государствами, которые не хотят занимать четкую позицию в борьбе с терроризмом. Такая позиция является также угрозой для будущего Североатлантического альянса", - цитирует заявление Алтуна информагентство "Анадолу".

Ранее Минобороны Турции сообщило о продвижениях в вопросе вывоза зерна из портов Черного моря. Но еще остаются технические моменты, которые требуют обсуждений, отметил глава турецкого ведомства.

Также ранее сообщалось, что Турция выдвинула ультиматум Финляндии и Швеции для вступления в НАТО. Президент Турции Эрдоган заявил, что считает членство двух северных стран в НАТО ошибкой. В этих странах, по его оценке, много "террористических организаций".