Кадыров рассказал о здоровье Путина

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о недавней телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным, у которого был "очень бодрый" и "командный " голос.

"Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент (якобы имеет проблемы со здоровьем - прим. ред.), ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно беседовал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов закончить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству", - рассказал Кадыров в аудио, размещенном в его Телеграм-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июня 2022 года можно прочитать здесь.