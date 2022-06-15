Вячеслав Фетисов: Российским спортсменам и болельщикам нужно готовить иски за дискриминацию на международных соревнованиях

Вячеслав Фетисов заявил, что российские спортсмены и болельщики должны подать иски за дискриминацию на международных соревнованиях.

Российские спортсмены и болельщики имеют право подать иски за дискриминацию на международных соревнованиях. Об этом заявил председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, комментируя ситуацию с отлучением российских спортсменов от международных сореваний.

Фетисов назвал ситуацию с российскими паралимпийцами, которых Международный паралимпийский комитет отстранил от участия в Играх в Китае, беспрецедентной, не имеющей юридических обоснований.

«Наши паралимпийцы, приехав туда, были так опозорены. Просто собирайтесь и уходите», - сказал Вячеслав Фетисов, заявив, что и спортсмены, и болельщики имеют право не только на возмещение финансовых потерь, но и морального ущерба.

«Нам надо готовить претензии – командные, федерации, личностные, болельщиков. Претензии не только по конкретным финансовым потерям, но и моральные, готовые тоже исчисляются большими рублями», - заявил Фетисов в среду 15 июня в Открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ.