Автоэксперт Субботин заявил, что в России могут начать производить «Жигули» и другие советские марки машины Фото: Иван МАКЕЕВ

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что в России могут возродить "Жигули" и другие советские марки автомобилей.

"Вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей. Например, название "Москвич" там есть, поэтому его и используют. Таким образом, можно начать выпускать и "Жигули", но уже с современной конструкцией. Сначала выйдет "Москвич", а потом — посмотрим", - сказал он в интервью радио Sputnik.

По мнению специалиста, под хорошо знакомыми покупателям брендами будут выпускать абсолютно новые, современные машины.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказывал, что российскому правительству нужно помочь бизнесу и стимулировать спрос, например, пересадив чиновников на "Лады".

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, когда цены на машины в России начнут снижаться. По мнению эксперта, ждать этого недолго, ценны в автосалонах начнут падать уже весной. Стабилизировать позиции поможет национальная валюта. Пересмотр ценников будет постепенный, продавцы будут «прощупывать ситуацию». Сильнее всего подешевеют машины среднего класса, причина в том, что их покупатель – это не самый богатый человек, который чувствителен к ценовой политике.