Юрист объяснил, могут ли оштрафовать за досрочное погашение кредита Фото: Мария ЛЕНЦ

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин заявил, что штрафы и комиссии со стороны банка за досрочное погашение кредита незаконны.

В беседе с агентством "Прайм", эксперт пояснил, что о намерении погасить кредит досрочно необходимо уведомить банк за 30 дней. После выполнения операции нужно взять справку о погашении кредита и об отсутствии у банка претензий к заемщику.

Уткин подчеркивает, что любые штрафы, комиссии и другие санкции со стороны банка – это повод для судебного разбирательства из-за нарушения ГК РФ. Единственное, что может сделать банк, так это несколько подпортить репутацию заемщика, отметил специалист

Сразу после покупки жилья в кредит у каждого счастливого владельца квадратных метров появляется насущный вопрос на долгие годы: "а когда я выплачу всю сумму?" Конечно, хочется побыстрее, но не всегда это возможно. Впрочем, варианты есть. Что такое досрочное погашение ипотеки в 2022 году, какие бывают виды, на каких условиях оно оформляется, "Комсомольской правде" рассказывала партнер Адвокатского бюро Самарской области "Лапицкий и партнеры" Ирина Рыжук.