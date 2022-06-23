"Не хватает бэтмена и женщины-кошки": МИД ответил на обвинения в адрес посла России

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьера Болгарии Кирила Петкова, который в своем уходе с поста обвинил, в том числе, российского посла в республики Элеонору Митрофанову. Дипломат с юмором указала на то, что, в этот список «виноватых» неполный.

«В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки», - приводит РИА Новости слова представитель российского внешнеполитического ведомства, которая добавила, что скорее всего «человек устал, начал заговариваться».

Напомним, ранее Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за произошедшие на трех политиков и российского посла в республике.

Как сообщила радиостанции BNR, премьер также заявил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы республики, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».