МИД РФ заявил, что США и Евросоюз оказывают на Сербию прессинг по теме сотрудничества с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что США и Европейский союз оказывают беспрецедентный прессинг на Сербию для того, чтобы республика поступилась качеством отношений с Россией.

«Высоко ценим принципиальную позицию сербских друзей, сохраняющих самостоятельную линию в условиях непростой текущей обстановки … При этом хорошо понимаем, насколько сложно выдерживать беспрецедентный прессинг со стороны США и Евросоюза, вынуждающих Белград поступиться качеством отношений с нами ради интеграции с Западом», - приводит ТАСС слова дипломата.

Пилипсон назвал происходящие «нечистоплотной игрой», которая свидетельствует об «окончательном перерождении европейского политического "клуба"». Однако, по его словам, перспективы дальнейшего расширения Евросоюза на Западных Балканах туманны. «Сербские партнеры повторяют, что не пойдут на неприемлемые сделки», - добавил он.

Напомним, Пилипсон также заявил, что Хорватия и Словения подвели отношения с Москвой к «точке замерзания».