Сенатор Косачев назвал трагедию Украины зоной безответственности и эгоизма лидеров "Большой семерки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал украинскую трагедию зоной прямой ответственности, а точнее – «безответственности и геополитического эгоизма» лидеров стран «Большой семерки».

«Лидеры G7, трагедия Украины - это зона вашей прямой ответственности. А точнее - безответственности и геополитического эгоизма», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Косачев раскритиковал слова представителя американской администрации, который во время брифинга указал на то, что лидеры «Большой семерки» на саммите в Германии, намеченный на 26-28 июня, собираются «продвигать видение мира, основанное на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния».

«Если бы власти в Киеве, захватившие эту власть после Майдана, продвигали в своей собственной стране "видение мира, основанное на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния", мир на Украине был бы сохранен, а сама Украина не распалась бы на Запад и Восток», - заявил сенатор.

По его словам, если бы страны «Большой семерки» с самого начала настаивали на таком видении Украины, как это с самого начала делала Москва, то у незалежной «не осталось бы другого выбора, как стать свободным, цивилизованным и демократичным государством для всех ее граждан».