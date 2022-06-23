Страны Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа

В Еврокомиссии сообщили, что 12 стран ЕС столкнулись с сокращением поставок российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двенадцать стран-членов Европейского союза столкнулись с сокращением поставок российского газа, а десять из них ранние распространили предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

«Всего двенадцать стран затронуты сокращением поставок российского газа, десять стран выпустили ранние предупреждения в рамках законодательства о безопасности газовых поставок. Риск перебоев поставок сегодня реальный», - зампред председателя Еврокомиссии на пленарной сессии в Европарламенте, не уточнив при этом, сколько из данных случаев связано с отказом местных потребителей оплачивать голубое топливо в рублях по действующим с 1 апреля правилам, которые были в ответ на принятые антироссийские санкции.

Как отметил Тиммерманс, на сегодняшний день газохранилища в Европейском союзе заполнены более чем на 50%, что, по его словам, выше показателя прошлого года на эту дату.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что власти Германии опасаются, что Россия прекратит поставки по «Северному потоку».