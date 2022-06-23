Губернатор Василий Орлов: На дороге Благовещенск - Свободный дорожники практически заново построили 20 километров современной трассы

Ремонт трассы ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области продолжается ремонт автотрассы Благовещенск – Свободный. Готовность участка дороги с 47 км по 63 км составляет почти 60 %. Реконструкция 15-километрового отрезка проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники ремонтируют трассу между поселками Новинка и Новопетровка.

- Сделать дороги области безопасными – важная задача. На свободненской трассе, специалисты проводят большую работу, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Из-за сложного рельефа и сопок, закрывающих обзор водителям, ранее на дороге было много участков, на которых регулярно случались ДТП. Дорожники спрямили дорогу, фактически срезав часть сопки и отстроив прямые участки трассы. Теперь аварийность снизится. С 2014 года специалисты практически заново построили 20 километров современной трассы.

Ремонт трассы ведут ГКУ «Амурупрадор» и АО «Асфальт». По контракту подрядчик должен закончить реконструкцию в августе 2024 года. Однако дорожники изначально взяли хороший темп в работе и планируют сдать работу досрочно. Предполагается, что объект будет готов уже к концу 2022 года. На участке в 15 километров по проекту будут обустроены более 30 искусственных водопропускных сооружений. На этом отрезке также оборудуют наружное освещение и автоматический пункт весогабаритного контроля.