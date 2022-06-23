Смерть Юрия Шатунова шокировала Филиппа Киркорова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что умерший солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов всегда производил впечатление очень воспитанного и интеллигентного человека.

"Да вы что? Господи, что творится. Молодые такие <…> Не был знаком с ним близко, пересекались на программах, производил впечатление интеллигентного, воспитанного молодого человека. Больше и сказать нечего", - сказал он в беседе с телеканалом "360".

Киркоров отметил, творчество певца в 80-х годах было действительно прорывом, он собирал стадионы поклонников.

Напомним, на 49-м году жизни умер российский певец, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, сообщил kp.ru PR-директор певца. По его словам, причиной стал обширный инфаркт. Шатунову стало плохо, после чего он вызвал "скорую". Артист скончался по пути в больницу.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в башкирском городе Кумертау. Был солистом группы «Ласковый май» с 1986 по 1991 год. Наибольшую популярность ему принесли композиции «Белые розы», «Седая ночь» и «Детство». Являлся одним из самых популярных исполнителей своего времени.