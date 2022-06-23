Премьер Эстонии заявила, что Западу не стоит недооценивать Россию

В Эстонии заявили, что Западу не нужно недооценивать Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявил, что Западу не нужно недооценивать Россию. По ее словам, сейчас многие западные политики выступают с заявлениями, что военный потенциал РФ иссяк, однако это не так.

- Поэтому я не думаю, что мы должны недооценивать их в долгосрочной перспективе, — сказала политик в интервью Associated Press.

Ранее власти Эстонии приняли решение ввести для частных лиц запрет на ввоз из России подсанкционных товаров. Теперь в данный перечень включили водку и стулья. Об этом говорится в документе на сайте налогово-таможенного департамента республики. В публикации отмечается, что речь идет о продукции, которая приносит России «существенный доход» и помогает финансировать расходы на спецоперацию. С 10 июля 2022 года граждане не смогут ввезти в Эстонию алкоголь крепостью ниже 80 градусов - пиво, вино, виски, ликеры и другое спиртное. Кроме того, власти запретят ввозить древесину и изделия из дерева, мебель и удобрения.