Экономист спрогнозировала рост цен на недвижимость в России в ближайший год Фото: Евгения ГУСЕВА

Замдиректора института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова назвала условие, при котором цены на жилье в регионах продолжат расти в ближайшее время.

Из-за сохранения высокого спроса и пока люди расценивают покупку недвижимости как инвестицию, ждать стабилизации ситуации на рынке не стоит. Ценник продолжит увеличиваться.

- Как только у людей появляются какие-то деньги, они думают, как их сохранить. У нас есть несколько очевидных инструментов, куда можно вложить средства: в банк, "под подушку", купить квартиру и купить машину. Это закон спроса и предложения, - сказала эксперт «Российской газете».

Государству сейчас выгодно подстегивать рынок недвижимости, так как в структуре ВВП он занимает 5%. Спрос на ипотеку подогревается низкими процентами и софинансированием.

- Не секрет, что строительный рынок привязан к доходам населения, а к строительному рынку привязано большое количество других рынков: и мебель, и бытовая техника и тд. Поэтому строительному рынку уделяется такое большое внимание, - говорит директор института финансовой грамотности Михаил Петриченко.

В обозримом будущем цены будут расти, но пока статистика компании "Метриум" показала, что за последний месяц цена на квартиры упала на 1 %. В последний раз такое фиксировалось в мае-июне 2020 года, пока не была введена ипотека с господдержкой.

Тем временем, в России обсуждается новая программа, в рамках которой россияне смогут улучшить свои условия проживания. Реализовать ее намерены всего через семь лет. Но если она будет успешной, то нормы жилплощади на каждого человека расширятся.Программа большая и потребует много денег, сообщает Пятый канал.

Правительство России по поручению Владимира Путина снизило ставку по льготной ипотеке с 9 до 7% годовых. Инициатива должна помочь многим гражданам улучшить жилищные условия и одновременно поддержать строительную отрасль, уверены в руководстве страны? сообщает RT.