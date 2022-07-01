С 1 июля должники могут запрашивать «несгораемый» остаток напрямую в банке

В России должники смогут обеспечить себе "несгораемый" остаток в размере прожиточного минимума, обратившись напрямую в банк. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России будет законодательно закреплено право должников на сохранение прожиточного минимума. Соответствующий закон вступает в силу в РФ в июле 2022 года. Об этом сообщается на сайте Государственной думы Российской Федерации.

Сообщается, что заявление о сохранении прожиточного минимума от списания можно будет подать напрямую в банк. Это значит, что доход должника в размере прожиточного минимума можно будет защитить от списания в любом случае. Норма начнет действовать с февраля 2022 года. Воспользоваться этим правом смогут все россияне-должники, кроме тех, кто накопил долги по алиментам. «Несгораемый» месячный прожиточный минимум можно обеспечить только на одном банковском счете.

В России в июле 2022 вступают в силу целый ряд законов, снижающих бюрократическую нагрузку на граждан. Подробнее об изменениях в законодательстве, вступающих в силу в июле 2021 года, читайте здесь на kp.ru.