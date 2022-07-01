Новые законы в России с 1 июля 2022: ЖКХ дорожает, дачную амнистию расширяют

С 1 июля уже традиционно увеличатся тарифы на коммунальные услуги. Фото: Олег УКЛАДОВ

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА КОММУНАЛКУ

С 1 июля уже традиционно увеличатся тарифы на коммунальные услуги. Повышение, как и прежде, будет разным, в зависимости от региона. Самый большой процент прироста запланирован в Чечне (в рамках 6,5%), где до этого плата за коммуналку росла менее активно, чем в целом по стране. С другой стороны, в таких регионах как Марий Эл, Удмуртия, Республика Алтай рост тарифов должен ограничиться 3,2-3,4%.

Тарифы на коммуналку у нас регулируются государством. Но достаточно сложным образом. Постановлением правительства утверждается «потолок» для каждого региона - максимальный процент, на который там в среднем может вырасти плата за коммунальные услуги. Региональные власти, однако, могут утвердить рост тарифов меньше «разрешенного».

Что важно помнить? Речь идет о средних цифрах. А конкретно у вас циферки в платежке вполне могут вырасти как на больший, так и на меньший процент, чем «средний по региону». И второе. Речь идет только о коммунальных услугах (отопление, вода, канализация, газ, электричество, вывоз мусора). В платежку у нас еще входят жилищные услуги (содержание и ремонт жилья). Плата за них в процентах, о которых мы тут говорили, не учитывается и может меняться не только с 1 июля.

НОВЫЙ ЭТАП ДАЧНОЙ АМНИСТИИ

С 1 июля стартует новый этап дачной амнистии. Сначала предполагалось, что это произойдет с 1 сентября, но срок перенесли на пораньше.

Общий смысл новшеств — расширить число тех, кто может узаконить свою недвижимость в упрощенном порядке. В частности, это касается домов, построенных в советские времена и 90-е годы, которые до сих пор люди оформить по «амнистии» не могли, поскольку у них не было нужных бумаг. Теперь сгодятся записи в документах совхозного или колхозного учета, книгах похозяйственного учета бывших поселковых советов, старые документы БТИ или даже квитанции об оплаченной электроэнергии, где указан хозяин дома.

Новшества распространяются на дома, которые были построены до 14 мая 1998 года (то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса), располагаются в границах населенного пункта, а земля под домом - в государственной или муниципальной собственности. Участок по новым правилам так же можно будет оформить в собственность вместе с домом.

Под «амнистию» попадает и еще одна категория непризнанных владельцев земли. Это наследники тех, кому участки когда-то были предоставлены на праве постоянного пользования (частый случай — под огород). Если такая земля не была вовремя приватизирована, наследники ее уже оформить на себя не могли — хоть и продолжали там ударно сажать картошку. Теперь это сделать можно — как если бы участок был предоставлен не в пользование, а в собственность.

Ну и наконец, срок дачной амнистии (для домов на участках для садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в черте населенных пунктов) в очередной раз продлевается - сразу аж до 1 марта 2031 года. В предыдущий раз продлевали до 2026 года.

С 1 июля бумажный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) с собой таскать не обязательно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ И ЖИТЕЛЬСТВА

Оформлять регистрацию по месту пребывания или жительства (по-народному — временную или постоянную «прописку») с 1 июля разрешено в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — города.

Иными словами, если вам надо оформить регистрацию в Москве, теперь можно за этим топать в любое столичное подразделение МВД, а не в строго определенное. Альтернатива, как и прежде, - подать документы через свой многофункциональный центр (МФЦ).

НЕСГОРАЕМЫЙ ОСТАТОК ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ НАПРЯМУЮ В БАНКЕ

С зимы уже действуют нормы, по которым должника нельзя заставлять совсем уж голодать - лишать прожиточного минимума. Но до сих пор, чтобы воспользоваться этой поблажкой, должнику надо было подать заявление в службу судебных приставов — мол, вот вам номер счета, с которого не списывайте все до последнего рубля, а оставьте там сумму прожиточного минимума.

Теперь должник может подать такое заявление напрямую в банк. Это важно, поскольку иногда по делам о взыскании долгов исполнительные листы сразу туда и высылают, минуя приставов.

Обеспечить себе «несгораемый остаток» в сумме месячного прожиточного минимума можно только на одном банковском счете. И еще более важно: на должников по алиментов поблажка не распространяется, с них можно взыскивать хоть последнюю копейку.

СРОК ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА РОССИИ СОКРАТИЛИ

С 1 июля уменьшается срок, за который вам обязаны оформить российский паспорт. Теперь он не должен превышать пять рабочих дней. Раньше было вдвое дольше — 10 дней.

Отсчитывать дни надо с того момента, как документы были приняты органом МВД. То есть если вы подаете их не сами, а через МФЦ, на законных основаниях получится чуть дольше (дни будут отсчитываться с того момента, как документы передадут из МФЦ в МВД).

Важный момент: те же сроки будут действовать и для ситуаций, когда паспорт меняется не по месту жительства или был потерян либо украден (раньше в этих случаях новый документ надо было ждать около месяца).

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

- Пенсионные накопления россиян будут защищены от махинаторов чуть лучше. Если суд признает, что эти накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, то гражданам вернут инвестиционный доход, который был изъят при досрочном переходе. Его будет уплачивать тот фонд, из которого деньги «увели». Собственно, накопления туда и вернутся — как если бы никаких инцидентов не было.

- Гидами- переводчиками и экскурсоводами на российских туристических маршрутах с 1 июля могут работать только граждане России и только те, кто успешно прошел специальную аттестацию.

- С 3 июля банки в договоре должны будут указывать полную стоимость потребкредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой.

Вводятся и новые требования к договору банковского вклада. Вся самая важная информация должна быть размещена на первой странице договора наглядно, в виде таблички и читаемым шрифтом (не мельче того, которым напечатан остальной текст).

Особо ярко должна быть указана минимальная гарантированная ставка по вкладу — в правом верхнем углу первой страницы договора, в квадратной рамочке.