Зеленский считает, что электричество с Украины может заменить Евросоюзу часть российского газа Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт электричества из Незалежной в страны Европейского союза мог бы заместить часть российского природного газа.

- Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки, - сказал политик в телеобращении к гражданам. - За счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляется европейцами.

Несколько лет назад сайт kp.ru писал, что в Брюсселе было подписано политическое соглашение по проекту синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной Европой, который планируется реализовать к 2025 году. В частности, соглашение подписали президент Литвы Даля Грибаускайте, премьеры Латвии, Эстонии и Польши, председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.