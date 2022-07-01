В США предрекли Украине потерю новых территорий в случае продолжения конфликта

В Соединенных Штатах предрекли Украине потерю новых территорий в случае продолжения конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs заявил, что Украина потеряет новые территории в случае продолжения конфликта.

По его мнению, Украина не сможет вернут находящиеся под контролем России территории даже с западным оружием.

- Продолжение боевых действий вполне может означать еще больше человеческих жертв и потерь территорий, а не приобретения на поле боя для Киева, — пишет Купчан.

Он также считает, что продолжение украинского кризиса негативно скажется на ситуации в мире. В частности, возникнут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Первый вариант — Россия продолжит контролировать «20% территорий Украины и большую часть Донбасса». Второй вариант - попытка «выдавить» Россию с территорий, которые она «присоединила» до начала специальной операции, в том числе полуостров Крым. А суть третьего сценария, по версии дипломата, заключается в «откате назад» ситуации до 24 февраля. То есть Незалежная «будет перевооружена и тесно связана с НАТО» или даже станет членом альянса. Но при этом сам конфликт предполагает «заморозку» на определенный период.