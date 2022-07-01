Экс-госсекретарь США Киссинджер: конфликт на Украине может завершиться тремя способами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Своим мнением он поделился с The Spectator.

- Основная концепция такова: есть три возможных исхода этой (спецоперации), все три из них всё еще в какой-то степени открыты к реализации. Если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, - озвучил он первый вариант.

Второй вариант - попытка "выдавить" Россию с территорий, которые она "присоединила" до начала специальной операции, в том числе полуостров Крым. А суть третьего сценария, по версии дипломата, заключается в "откате назад" ситуации до 24 февраля. То есть Незалежная "будет перевооружена и тесно связана с НАТО" или даже станет членом альянса. Но при этом сам конфликт предполагает "заморозку" на определенный период.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.